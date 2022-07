Dopo l'ufficialità arrivata qualche ora, Gianlucadimarzio.com rende note le cifre definitive di quello che è stato l'affare last minute della Roma che ha portato a Trigoria quel tanto conteso Paulo Dybala. La Joya, che ha lasciato la Juventus a parametro zero, ha sottoscritto un contratto triennale, senza opzione per il quarto anno e percepirà in Capitale 4,2 milioni netti più bonus. Le commissioni - si legge - "ammontano a 4 milioni, ovvero il 10% dell'ingaggio" e in caso di trasferimento prima della fine del contratto, i giallorossi non corrisponderanno "la parte di commissione maturata". Presente nel contratto anche una clausola rescissoria "di circa 20 milioni, la stessa che il suo entourage ha posto come imprescindibile in ogni trattativa, quindi anche con Inter e Napoli. Non esistono prezzi diversi della clausola per alcuni club, ma è unico per tutti" chiarisce il sito esperto in calciomercato. "Inoltre, avendo accettato alla Roma un contratto più basso diventa quindi una sorta di 'partnership' con il club. In questo caso, una percentuale della clausola sarà a favore del giocatore, qualora fosse esercitata da un altro club. Il particolare importante però è che la Roma si è riservata la facoltà di risolverla a proprio favore in alcuni casi e quindi di bloccare un trasferimento ad un altro club attraverso determinati parametri. Quindi se un'altra società vorrà esercitare la clausola, i giallorosssi avranno la possibilità di bloccarla con degli interventi articolati, come l'aumento dell'ingaggio del giocatore o allungando la durata del contratto".