Continuano ad arrivare sempre più segnali sul possibile arrivo all'Inter di Paulo Dybala. A dire la sua sul possibile sbarco della Joya a Milano ci pensa anche Giorgio Perinetti: "Chi prende Dybala fa sempre bene, il ragazzo ha sempre il suo perché - dice a Juventusnews24.com -. E’ un grandissimo talento, poi deciderà Inzaghi se sarà il profilo giusto per il suo attacco. Io credo che a Paulo non dispiacerebbe rimanere in Italia. Non so quanto sia reale l’interesse della Roma, mentre penso che con i nerazzurri ci sia stato ben più di un semplice contatto".