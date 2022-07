Partita d'esordio per Paulo Dybala, presentato ieri in quel di Roma con tanto d'investitura in gran stile sotto il cielo di una Capitale tintasi di giallorosso all'ennesima potenza. Dopo le emozioni delle scorse ore, prima piccola delusione per la Joya che alla sua prima uscita e titolarità con la nuova maglia, incassa una sconfitta rimediata contro l’Ascoli in amichevole. Match orfano dei titolarissimi di José Mourinho che finisce per concentrare tutte le sue attenzioni sul nuovo arrivato: allo Special One "interessava soprattutto vedere la condizione fisica di Dybala" fa sapere la Gazzetta dello Sport che parla di formazione "assolutamente sperimentale", pensata probabilmente proprio per la Joya. I romanisti sono infatti scesi in campo con un 3-4-1-2 che fa male ai tifosi interisti, quantomeno quelli che alla suggestione Dybala ci avevano sperato. Simone Inzaghi, in prospettiva d'arrivo dell'ex Juve, aveva infatti pensato proprio al suddetto modulo, con l'argentino che avrebbe potuto fungere da trequartista alle spalle del tandem Lukaku-Lautaro.