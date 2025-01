Interpellato da News.Superscommesse.it l'intermediario esperto di calcio sudamericano Sabatino Durante ha parlato delle possibili trattative in Serie A, esprimendosi anche sui rumors che riguardano giocatori quali Zirkzee, Frattesi, Pellegrini. Poi, il giudizio di Durante sulla lotta scudetto, in cui non vede alcuna reale favorita.

Da operatore di mercato, ma anche da tifoso dell'Inter, ti priveresti di Frattesi, richiesto dalla Roma, a gennaio, alle giuste condizioni economiche?

"Sento parlare dello scambio con Pellegrini che ci può stare, perché si tratta di due ottimi giocatori, dal ruolo simile e con l'ex Sassuolo giallorosso che ha un problema con la tifoseria della Roma. Non so però quanto possa essere reale questa trattativa, perché Pellegrini ha uno stipendio alto e a Milano, come successo a Frattesi, non giocherebbe molto. Quindi, a livello tecnico, questo scambio ci potrebbe anche stare: Frattesi tornerebbe dove è cresciuto, l'altro cambierebbe aria, ma a livello pratico si parla di una trattativa difficile. A gennaio operazioni del genere non se ne fanno molte, poi magari Marotta chiederebbe anche un conguaglio a favore dei nerazzurri, cosa che complicherebbe ancora di più il tutto".

Lotta scudetto: tra Inter e Atalanta, che forse hanno qualcosa più in termini di rosa ma anche molti più impegni, e il Napoli di Conte, chi vedi davanti a tutti?

"Io non terrei fuori la Juventus, anche se capisco che si trova in una situazione difficile, ma se azzecca un paio di giocatori (certo a gennaio è difficile perché chi li ha i forti, se li tiene), tra cui un attaccante con grande fiuto del goal, può ancora dire la sua. A marzo-aprile si deciderà lo scudetto, molto dipenderà dagli infortuni. L'Inter è la squadra più forte e attrezzata, ma a volte sbaglia approccio e il 'periodo no' di Lautaro Martinez così lungo preoccupa. Tra le tre che hai detto tu non vedo squadre favorite, ma credo che lotteranno tutte fino alla fine".