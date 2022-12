Applausi per la Croazia da parte di Sabatino Durante, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb esalta così la qualificazione alle semifinali della Nazionale di Zlatko Dalic: "La Croazia è stata straordinaria sul piano tattico e ha messo tanto cuore. Tocca prendere lezioni. E quelli che non prendono lezioni siamo noi italiani. Il calcio non è la ginnastica artistica. Si vince mettendo la palla dentro, con talento come ha fatto Neymar e con la concentrazione. Ci sono tanti modi per arrivare al successo. La Croazia va premiata. Da noi invece negli ultimi anni ci sono stati più scandali che trofei, mi auguro che Andrea Abodi metta mano alle politiche del calcio”.