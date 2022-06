Nel corso dell'intervista odierna ai microfoni di Algemeen Dagblad, Denzel Dumfries ha elogiato anche il modulo 3-5-2 introdotto da Louis van Gaal nella Nazionale olandese, e che lo vede come uno dei titolari inamovibili anche in virtù dell'adattamento vincente nell'Inter di Simone Inzaghi: "Si tratta di un sistema offensivo perché puoi presentarti in area con tanti giocatori. La gente può aver pensato che avrebbe generato un calcio difensivo, ma se lo fai bene, non è affatto così".