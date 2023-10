Triplice fischio su tutti i campi d'Europa e Conference League: festeggiano entrambe le italiane impegnate questa sera ovvero la Roma di Mourinho, trascinata dal solito Romelu Lukaku, in gol per l'ottava volta stagionale, e la Fiorentina di Italiano che cala un sonoro poker al Cukaricki. Vince 2-0 la squadra capitolina, prossima avversaria dell'Inter in campionato: a sottoscrivere il risultato sono Bove ad un minuto dal fischio d'inizio e Big Rom che al 17esimo mette in ghiaccio il risultato. Si contano due gol in più rispetto ai giallorossi sul tabellino di Fiorentina-Cukaricki: finisce 4-0 al Franchi di Firenze, dove a sottoscrivere il risultato sono Beltran con una doppietta, Ikone e Sottil.

Tutti i risultati di Europa League:

Roma-Slavia Praga 2-0

Sheriff Tiraspol-Servette 1-1

Brighton-Ajax 2-0

Bayer Leverkusen-Qarabag 5-1

Liverpool-Tolosa 5-1

Panathinaikos-Rennes 1-2

Royale Union SG-LASK 2-1

Tutti i risultati di Conference League:

Aberdeen-PAOK 2-3

Bodo/Glimt-Besiktas 3-1

Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen 0-1

Fiorentina-Cukaricki 6-0

Eintracht Fracoforte-HJK 6-0

Genk-Ferencvaros 0-0

Trnava-Nordsjaelland 0-2

Zrinjski-Legia Varsavia 1-2