Spazio anche al focus in attacco. "Lukaku può confermarsi come miglior attaccante della Serie A? Conte ha dimostrato che se servito in un certo modo e con i giusti spazi, accompagnato adeguatamente è devastante. Lautaro è rimasto, la squadra più o meno è la stessa, ora tocca a lui - ha aggiunto -. Per principi tattici Dybala serve a tutti, Inter, Milan o altri. Diventa un fattore del nostro campionato, bisogna vedere chi giocherà al rialzo: spero non sbagli la scelta perchè con la Juve ha sbagliato: è chiaro che lui deve puntare ad ottenere il massimo da ogni transazione ma con una interlocuzione forse più equilibrata ora sarebbe ancora alla Juve".