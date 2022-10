Intervistato da Il Secolo XIX, Beppe Dossena presenta così la sfida tra Inter e Sampdoria: "Ho visto nella Samp ancora errori individuali che non mi piacciono, mai fare regali. Ma è arrivata una vittoria vitale. Mi auguro che aiuti a cambiare rotta con il nuovo tecnico. Il calcio è l’unico sport in cui puoi vincere pure se non se più forte o se non giochi bene: Inter strafavorita, ma la Samp deve crederci, non si parte mai battuti".