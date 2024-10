In molti ricorderanno il Mazembe, squadra della Repubblica Democratica del Congo affrontata e battuta dall'Inter nella finale del Mondiale per Club del 2010. La formazione africana è oggi tornata agli onori della cronaca per un episodio a dir poco singolare. Attualmente colpito dal blocco del mercato a causa di violazioni economiche e finanziarie, il Mazembe ha vissuto una partita sorprendente, terminata con un 3-0 segnato interamente dai portieri. Il primo gol della vittoria contro l'US Panda è arrivato dall'estremo difensore titolare, ma l'infortunio di un compagno ha creato una situazione inaspettata.

È entrato in campo Suleiman Shaibu, portiere di riserva, che il tecnico N'Diaye ha schierato al centro dell'attacco. La scelta si è rivelata vincente: Shaibu ha segnato sia il secondo gol al minuto 84 che il terzo al 91', chiudendo la partita con il definitivo 3-0.