Massimo Donati, ex centrocampista anche dell'Atalanta, conosce bene Gian Piero Gasperini, suo allenatore a Palermo nella stagione 2012-2013. NE ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Da suo ex allievo, che cosa la incanta dell’Atalanta?

"Il fatto che da anni stia proponendo qualcosa di diverso che nessuno ha mai fatto. E che in molti provano a imitare senza riuscirci. Questa squadra è il frutto di un lavoro che arriva da lontano".

Quindi lo scudetto è possibile?

"Perché no... Può stare lì davanti a lungo, sono arrivati a un livello che ormai ci sono ben più di undici titolari. E non ha ancora Scalvini e Scamacca. La cessione di Koopmeiners non ha pesato: la struttura è solida e può attutire una cessione seppur robusta".

La Champions può distrarre?

"Credo che sia una competizione bellissima d giocare, quando ci sei pensi a fare punti e non alla partita successiva. La fatica è più mentale che fisica. Devi azzerare di continuo, ogni 3-4 giorni".