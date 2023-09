Roberto Donadoni si è soffermato a SportWeek sulle scelte di Spalletti: "Mi pare che abbia voluto affidarsi a uomini di maggiore esperienza, che già conoscono l’ambiente e funzionali al suo gioco, anche se in questo momento non sono titolari nei rispettivi club: penso a Frattesi e a Spinazzola, per dirne due. È una scelta fatta in virtù, anche, di quel che dicevo prima: oggi e martedì ci aspettano due partite che non si possono sbagliare contro Macedonia e Ucraina".

L'analisi è proseguita: "Se sulla panchina di una società sei sottoposto solo a quelle dell’ambiente in cui lavori, quando diventi commissario tecnico le pressioni arrivano da Roma, Milano, Napoli, Torino".