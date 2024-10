La sfida contro il Bayern Monaco rievoca pessimi ricordi nei tifosi del Barcellona, non foss'altro per una striscia ancora ininterrotta di sconfitte consecutive in Champions League, ben 6 con 22 reti subite e appena 4 segnate. Ma probabilmente il ricordo peggiore è quel tremendo 2-8 del 14 agosto 2020 a Lisbona.

Domani sera le due squadre torneranno ad affrontarsi ed El Mundo Deportivo lamenta la designazione arbitrale di Slavko Vincic, che nel 2022 fu criticato per la direzione di Inter-Barça, terminata 1-0 con la rete di Hakan Calhanoglu. In quel match l'arbitro non vide un tocco di mano di Denzel Dumfries al 92' e annullò, sempre per un tocco di mano di Ansu Fati, la rete del pareggio di Pedri poco prima. "Un brutto ricordo", così la testata sportiva di sponda catalana descrive quella partita disputata al Meazza, riferendosi al direttore di gara scelto per domani sera.