"Le sessioni di allenamento sono state molto intense. Siamo ben preparati per la partita di domani. Dal canto mio, io sono pronto al 100%. Sto bene, sono in forma e potrei giocare più di tre partite in 90 minuti. L'allenatore sa cosa può avere da me". Questo è quanto ha assicurato l'attaccante della Nazionale austriaca Marko Arnautovic in conferenza stampa a Vienna, alla vigilia del match amichevole contro la Serbia. L'attaccante dell'Inter ha accompagnato il ct Ralf Rangnick.

Per Arnautovic sarà una sfida particolare, visto che da parte di padre vanta origini serbe: "È una partita che mi suscita grandi emozioni. La mia famiglia sarà allo stadio. Ma è solo una partita di calcio, e voglio vincere questa partita".