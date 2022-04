Tifoso del Bologna, Dodi Battaglia parla oggi a Tuttosport del buon momento vissuto dalla sua squadra ma anche della corsa scudetto. "Fra Milan e Inter, dico Inter. Mi sembra che abbia una marcia in più, ma le confesso, che un po’ di simpatia per i nerazzurri ce l’ho sempre avuta, sin dai tempi di Facchetti. Se invece mi chiede, chi desidero che vinca questa stagione, non ho dubbi nel dire Napoli, una squadra, una città, dei tifosi per i quali nutro molta stima e simpatia".