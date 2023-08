Pausa estiva per il discorso legato ai diritti tv. La partita tra Lega Serie A e broadcaster riprenderà a metà settembre: secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, infatti, lunedì 11 settembre è previsto un nuovo incontro per discutere delle offerte. Sottotraccia le emittenti continuano a lavorare per arrivare a una soluzione definitiva per il prossimo ciclo, che grazie alle modifiche della Legge Melandri potrebbe durare fino a un massimo di cinque anni.