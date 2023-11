Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha espresso la sua soddisfazione per la recentissima assegnazione dei diritti tv del campionato italiano a DAZN e Sky fino al 2029 parlando con i giornalisti de L'Équipe: "Siamo contenti perché non abbiamo abbandonato la nostra strategia di trasformare la Lega in una vera e propria media company - le sue parole -. La piattaforma DAZN trasmetterà il nostro canale Radio Serie A, lanciato appena tre mesi fa. Allo stesso tempo siamo riusciti a garantire un minimo di 900 milioni di euro e il 50% dei profitti di DAZN oltre i 750 milioni di euro di ricavi a stagione. Alla fine, abbiamo ottenuto i vantaggi della creazione del nostro canale senza assumerci i rischi in un contesto economico molto difficile".

Nel commentare i numeri dell'accordo, De Siervo ha, altresì, ammesso che la cifra avrebbe potuto essere più vantaggiosa: "Il valore della Serie A poteva essere più alto, ma l’Italia ha regolamenti complicati. L’Autorità garante della concorrenza non autorizza la vendita combinata di un’offerta calcistica e di un’offerta Internet, che non consente ad un operatore di telecomunicazioni di pagare una somma considerevole. Abbiamo dovuto lavorare in un contesto praticamente privo di concorrenza perché gli attori coinvolti avevano ambizioni molto diverse".

Infine, De Siervo ha motivato così l'assenza di player come Google, Amazon e Apple all’asta per i diritti del campionato italiano: "Collaboriamo da anni con i principali player americani per creare offerte adatte alle loro strategie. In Italia hanno scelto di investire nella Champions League (Amazon, ndr), anche se questa competizione, in Francia come in Italia, drena risorse ai campionati nazionali".