Nella conferenza stampa successiva alla vittoria sulla Juve, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha rivolto un pensiero alla sfida di mercoledì prossimo che vedrà i neroverdi approdare a San Siro per sfidare l'Inter: "Ora l'Inter sta facendo delle grandi cose, vedremo cosa farà domani con l'Empoli e la prepareremo al meglio cercando di andare a dar fastidio all'Inter, perché questa è la nostra mentalità, perché noi abbiamo giocato con 4 attaccanti e non so in quante lo fanno: bisogna avere qualità, organizzazione ed equilibrio, se riusciremo a mantenerlo spero faremo una grande prova anche con l'Inter".