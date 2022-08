Un commento sulla situazione di Raspadori? L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi preferisce evitare, dribblando la domanda più o meno esplicitamente. "Ha fatto il massimo come tanti suoi compagni, ma si poteva fare di meglio - risponde a proposito della partita persa contro il Modena che vale l'uscita dalla Coppa Italia -. Non voglio soffermarmi né sul singolo, né sul calciomercato: non mi interessa, allenatori e giocatori dovrebbero spostare il focus su ciò che accade in campo".