La partnership tra Federico Dimarco e l'azienda di Football Artificial Intelligence Soccerment è notevolmente arricchita dalla collaborazione con Roc Nation, società di management full-service, editoria musicale e intrattenimento fondata da JAY-Z e che detiene i diritti di procura del giocatore dell'Inter. L'obiettivo di questa collaborazione è amplificare la visibilità e l'impatto del marchio di Federico Dimarco e Soccerment a livello globale, sfruttando l'approfondita esperienza di Roc Nation nel marketing e nel mondo del calcio per aprire nuovi percorsi per elevare la visibilità e l'impatto a livello globale. L'unione dei brand mira a creare una nuova visione nel campo sportivo, intrecciando tecnologia avanzata, performance del giocatore e coinvolgimento dei fan in un modo senza precedenti.

Questo è quanto afferma il portavoce di Roc Nation: "La nostra collaborazione con Soccerment e Federico Dimarco va oltre le partnership convenzionali, mirando a creare una connessione profonda tra un grande atleta e la sua base globale di fan. Attraverso questa partnership, aspiriamo ad elevare il brand di Federico, non solo come calciatore d'élite, ma anche come simbolo di innovazione ed eccellenza. Sfruttando la tecnologia XSEED di Soccerment, ci proponiamo di accrescere l'interazione e il coinvolgimento tra i fan e il giocatore, amplificando le esperienze che ispirano ed uniscono la comunità calcistica in tutto il mondo".