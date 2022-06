Si prospetta una nuova avventura in prestito per Christian Dimarco, fratello del più famoso Federico. Come riportato da BresciaOggi, il difensore di proprietà dell'Inter è vicino al trasferimento a titolo temporaneo alla FeralpiSalò. Il giocatore nell'ultima stagione ha giocato al Fiorenzuola, l'affare verrà ufficializzato il primo luglio.