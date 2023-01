Federico Dimarco, autore del gol dell'1-0, arriva ai microfoni di Sport Mediaset per parlare di questo trionfo in Supercoppa: "Emozione indescrivibile, segnare in un derby di finale di Supercoppa è una cosa bellissima. Da quando siamo partiti da Milano avevamo voglia di vincere, lo abbiamo dimostrato sul campo e ce lo siamo meritato".

Sulle parole di Calhanoglu aggiunge:

"Lui se lo merita, non ha passato bei momenti come noi, non eravamo contenti. Ora però ci godiamo questa vittoria".

Può dare la spinta per avvicinare il Napoli?

"Pensiamo di partita in partita, poi vedremo come finirà il campionato".