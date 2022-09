"Siamo venuti qua a fare la partita, dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti. Dieci punti per gli ottavi? Non so, bisogna vedere anche le altre partite. Dobbiamo pensare slo a noi stessi affrontando partita per partita. Ovvio che tutti vogliamo passare il turno". Lo ha detto Federico Dimarco, parlando in esclusiva a Mediaset Infinity prima di Viktoria Plzen-Inter, seconda gara del girone C di Champions League.