Cosa si prova da interista ad arrivare ad una serata del genere?

"Penso che non ci siano parole per descrivere queste emozioni. È stata una serata veramente bella, fare il primo gol nel derby, in una Supercoppa… È incredibile".

Vi siete preparati in maniera diversa?

"Sapevamo che era una finale, una partita unica e siamo scesi in campo con la testa giusta, la voglia di vincere e lo abbiamo fatto".