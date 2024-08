"Abbiamo fatto un primo tempo impressionante, siamo contenti per questa vittoria". Sono queste le prime parole di Federico Dimarco, intercettato da Inter TV dopo la sfida tra Inter e Atalanta.

Questa sera le gambe giravano di più. Vedete i frutti della preparazione?

"Non è stato facile in questo periodo, siamo rientrati scaglionati e ci vogliono più partite per riprendere la forma. Siamo contenti di come abbiamo chiuso questo ciclo di tre partite, dobbiamo andare avanti così".

Cosa ti aspetti da te e dalla squadra?

"Mi aspetto di dare il massimo per la squadra, dobbiamo continuare sui ritmi dello scorso anno anche se non sarà facile perché tante squadre si sono rinforzate. Ma siamo sulla strada giusta".

Volevate far vedere che avete ancora tanta fame.

"Sì, dobbiamo continuare a lavorare così e cercare di ripercorrere la passata stagione. Siamo l'Inter e dobbiamo dimostrarlo".

Qual è il segreto del gruppo?

"Stare bene insieme, quando giochiamo insieme ci divertiamo e penso che questa sia la cosa più bella".