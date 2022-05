Federico Dimarco si presenta anche ai microfoni di DAZN per una sua introduzione del match di questa sera contro il Cagliari: "I 120 minuti della finale di Coppa Italia possono influire? Io penso che a questo punto sia solo una questione di testa e non di fisico. Dobbiamo vincere le ultime due partite, ovvio che crediamo allo Scudetto. Dobbiamo pensare solo a noi, non agli altri".