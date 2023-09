Subito dopo il triplice fischio del Castellani, il man of the match Federico Dimarco viene raggiunto a bordocampo da DAZN per un commento a caldo di Empoli-Inter, terminato con la vittoria di misura dei nerazzurri grazie ad un suo grande gol: "È stata una vittoria importante, abbiamo dato un ottimo segnale al campionato - dice Dimash -. Non è stata una gara facile, ma siamo contenti per i tre punti".

Ci racconti il gol?

"Mi è arrivata perfetta sul sinistro, ho calciato e fortunatamente è entrata. Ci tengo a dedicare il gol ad Arnautovic, l'infortunio non sarà nulla di semplice".

Sei al punto più alto della carriera?

"Sì, penso di essere al punto più alto della mia carriera ma allo stesso tempo penso solo a lavorare giorno per giorno. L'unica cosa che conta è la vittoria della squadra".

Non sembra l'Inter dell'anno scorso, ora arrivano anche le vittorie con le piccole.

"Se si vuole vincere qualcosa si deve vincere per forza anche con le piccole".