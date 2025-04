Diletta Leotta, il più popolare volto di DAZN, rivela ai microfoni della Gazzetta dello Sport di vivere con particolare emozione la sfida di mercoledì tra Inter e Bayern Monaco. Anche perché per lei si tratta di una sorta di derby in famiglia, con tanto di scommessa in ballo: "Mio marito Loris Karius tifa Bayern Monaco, ma se l’Inter dovesse passare, come spero, allora mi pagherà la cena", afferma la Leotta, compagna dell'ex portiere del Liverpool. A proposito del Mondiale per Club, rivela poi la sua finale dei sogni: "Inter-Juventus. Il derby d’Italia in America”.

Come arrivano le due squadre?

“In due momenti diversi. La Juve lo vivrà come un senso di rivalsa. Ha la possibilità di risollevarsi dopo una stagione complessa vincendo un trofeo e scrivendo la storia. L’Inter, invece, dovrà trovare le forze per concludere al meglio una stagione infinità da più di 60 partite. In ogni caso, ci divertiremo”.

Chi è la favorita?

“Qui si può fare il tifo per le italiane. Spero arrivino entrambe il più lontano possibile”.

E il campionato chi lo vince?

“Non so, ma mi auguro che si decida all’ultimo secondo dell’ultima giornata mentre sono in campo, per raccontare cosa sta succedendo. Sarebbe una grande emozione”