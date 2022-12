A meno da una settimana da Inter-Napoli, Radio CRC interpella l'ex calciatore azzurro Arturo Di Napoli , che però in passato ha anche indossato i colori nerazzurri: “Sono legato a entrambe le squadre, in famiglia tifano tutti Napoli e ho fatto le giovanili nell’Inter. L'aspetto fondamentale ora è capire come rientrano dopo la sosta, ma la squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato tanto. Il tecnico ha dato tanto entusiasmo al suo gruppo, che propone un calcio divertente e pragmatico.

Per Di Napoli è la squadra di Simone Inzaghi a rischiare di più: "I punti in palio sono molto più pesanti per l’Inter che per il Napoli, i nerazzurri hanno molte più pressioni mentre gli azzurri devono semplicemente fare quello che ha fatto nella prima parte di stagione".