Intervistato dal portale olandese Soccernews.nl, Gianluca Di Marzio ha provato a chiarire il destino di Denzel Dumfries, la cui avventura all'Inter pare sul punto di concludersi. Anche se non c'è certezza su chi potrà fare una proposta interessante per il giocatore: "Non so se il Manchester United o il Chelsea saranno la sua destinazione, perché le sue prestazioni sono state molto deludenti ultimamente. Questi club ora avranno dubbi su una possibile offerta per lui. Al momento ci sono semplicemente giocatori più bravi di lui nel suo ruolo. I prossimi mesi saranno molto importanti per lui, deve rialzarsi, perché ancora una volta: di certo non ha giocato brillantemente negli ultimi mesi. E nemmeno a gennaio c'è stato un interesse concreto per lui. A un certo punto dal Chelsea hanno contattato il suo agente e non sarei sorpreso se il suo nome fosse ancora nella loro lista, ma non è affatto concreto", ha concluso.