"L’Inter ha saputo soffrire, si sono compattati ed hanno vinto grazie alla loro organizzazione" ha detto Angelo Di Livio a TvPlay a proposito della vittoria europea ottenuta dalla squadra di Inzaghi contro il Salisburgo: "Avere la rosa giusta gli permette di fare rotazioni e cambi importanti, poi la finale di Champions dello scorso anno ha aiutato tantissimo. Direi quasi che è obbligato a vincere la Serie A, quest’anno, anche per lo scudetto perso due anni fa, con sette punti di vantaggio con il Milan, è una ferita ancora aperta. La rosa che ha l’Inter non ce l’ha nessuno, anche se il campionato sembra più livellato rispetto a quello dominato dal Napoli".

Su Dzeko e Lukaku:

"Lukaku non si è comportato bene, perché aveva già una sorta di accordo per restare all’Inter, che probabilmente avrebbe tenuto Dzeko, se avesse saputo che sarebbe andato via. Io tra l’altro preferisco il bosniaco, per me è l’unico che si sia avvicinato a Van Basten, quindi tra i due io prendere sempre Dzeko".