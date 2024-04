Angelo Di Livio, intervenuto su TvPlay, si è soffermato sul ruolo dell'esterno e sul campionato della Juve: "Io odio l’esterno che gioca da fermo, non puoi fare quel ruolo se non attacchi la profondità. Tra i top nel ruolo c’è Dimarco che ha anche un piede meraviglioso, sa anche fare gol. La Juve è una buona squadra ma non è fortissima. L’anno scorso secondo me è stata un’annata positiva, nonostante tutto. Dopo Inter-Juve sono cadute le motivazioni, la squadra si è spenta".