Antonio Di Gennaro è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per commentare il ko rimediato dall'Inter di Simone Inzaghi sul campo del Bologna e l'errore di Radu che è costato caro ai nerazzurri.

"Nel calcio dei miei tempi errori come quello di Radu non capitavano mai - le sue parole -. Anche un pareggio sarebbe stato importante, per rimanere a -1 dal Milan e non concedergli quel pareggio disponibile che ora hanno".