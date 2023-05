"Quest'anno la Fiorentina ha fatto vedere che può giocarsela con tutti". Lo dice Antonio Di Gennaro, intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola per commentare la prestazione della squadra di Italiano e la nona Coppa Italia vinta dall'Inter: "In Conference League la finale contro il West Ham sembra più abbordabile rispetto alla partita con l'Inter. La squadra di Italiano non meritava di perdere così, però il livello qualitativo che l'Inter ha nel reparto offensivo i viola non ce l'hanno".

Poi un pensiero anche sul man of the match: "Lautaro Martinez è, con Osimhen, l'attaccante più forte della Serie A, ma anche la difesa viola ha fatto degli errori che lo hanno facilitato non poco. Jovic e Cabral insieme? Italiano ha un'idea di gioco che ha una sola punta, ormai con la doppia punta gioca solamente l'Inter di Inzaghi".