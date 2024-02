Nel corso di un'intervista rialasciata a TMW, l'ex calciatore Alberto Di Chiara ha commentato anche la partita in programma stasera tra Inter e Atalanta al Meazza, lasciando aperta la porta a ogni possibile risultato senza però mettere in discussione l'esito finale del campionato: "L’Inter ha chiuso il discorso Scudetto ma l’Atalanta sta bene. È una partita aperta a tutti i risultati ma non compromette il risultato finale del campionato".