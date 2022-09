Anche da Paolo Di Canio, nel corso di ‘Sky Calcio Club’, arrivano pesanti critiche alla prestazione offerta dall’Inter e alle scelte di Simone Inzaghi: “L’Inter si sta perdendo ed è quella dello scorso anno a parte Lukaku in più e Perisic in meno, non può perdere così. Fai giocare Mkhitaryan titolare così e poi lo togli, rischi di perderlo subito, è una cosa che destabilizza. L’Inter ha avuto tre palle gol pericolosissime nel secondo tempo, al 67’ invece Inzaghi ha tolto Dzeko. Non voglio mettere la croce addosso a Correa, ma sta trovando difficoltà e quando entra non ti dà nulla, se sente l’aria calda va a nascondersi nell’ombra. In questa partita contro un’Udinese rabbiosa fai questo cambio? Loro hanno iniziato a fare ripartenze che prima non avevano fatto, l’Inter ha una paura fottuta in questo momento. Io mi chiedo, perché questo cambio? Non me lo spiego. Lo scorso anno l’Inter, togliendo la gara di Bologna, aveva quasi gli stessi numeri dell’anno in cui ha vinto lo Scudetto”.