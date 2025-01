Il doppio ex della sfida tra Napoli e Juventus Paolo Di Canio parla ai microfoni del quotidiano Il Mattino esprimendo le sue parole di elogio per Antonio Conte: "Non sbaglia un colpo. Dalle mie parti si dice: è un paraculo. Nel senso migliore del termine. Programma ogni sua parola, fa arrivare il messaggio giusto al momento giusto: lo ricordavo istintivo, ma non lo è più. Mai sentito attaccare il club. A me pare che in Europa solo Diego Simeone con l’Atletico Madrid abbia lo stesso potere di controllo delle decisioni della società. Voglio McTominay e arriva McTominay. Voglio Lukaku e arriva lui".

Per l'opinionista di Sky Sport Conte col Napoli sta costruendo la strada per lo Scudetto: "Sa bene che può riuscire in qualcosa di clamoroso e lo sta per fare con le sue armi. Ovvio, Inter permettendo. Però, se dopo l’Atalanta, batte pure la Juve, l’Inter come lo ferma più il Napoli?".