Intervistato da TV Play, l'ex ct azzurro Luigi Di Biagio si è espresso su Riccardo Calafiori, uomo del momento di questi Europei: "Calafiori lo voglio vedere in una maglia dell’Inter, del Milan o della Juventus. Si valutano soprattutto nei momenti più difficili. Federico Dimarco e Giovanni Di Lorenzo stanno giocando male, vediamo come ne escono. Calafiori ha talento, ma per me non è difensore centrale perché lascia sempre un paio di situazioni a favore degli avversari. Pellegrini ha fatto un finale di stagione importante con la Roma. Ci aspettiamo per questo motivo qualcosa in più da lui.

Di Biagio si è anche soffermato sull'ipotesi di vedere Adrien Rabiot con la maglia dell'Inter: “Non avrebbe senso, a causa della tipologia di giocatore. Sarebbe un Davide Frattesi in più. E poi Frattesi non giocherebbe. Se Hakan Calhanoglu andrà via, ci sarà bisogno di un play. E poi Kristjan Asllani potrebbe trovare spazio”.