Gigi Di Biagio, ex centrocampista di Inter e Roma, si è concesso ai microfoni di Libero per parlare della sfida in programma domani pomeriggio a San Siro tra le due squadre. "Sono entrambe in grande salute. La Roma è tornata a viaggiare forte e può infastidire il modo di giocare dell’Inter, che resta favorita. Da 3 anni la rosa nerazzurra è la più forte della Serie A. Con Inzaghi giocano molto bene e hanno 2 giocatori per ruolo. Adesso devono portare a casa il tricolore, non ci sono alternative. Solo l’Inter può buttare via il campionato come già successo 2 anni fa”.

Spazio ovviamente anche al caso Lukaku. "Romelu ha l’esperienza per gestire una cosa del genere e non farsi condizionare. Saranno molto importanti i primi minuti: se entra bene in partita riuscirà a non farsi distrarre dal pubblico. Altrimenti col passare dei minuti rischia di innervosirsi”.

Meglio la ThuLa o la LuLa? "Thuram e Lautaro sono complementari e per assurdo Lautaro, senza Lukaku, sta segnando anche di più, nonostante al suo fianco non abbia più Romelu e Dzeko che erano due campioni”.

Di Biagio poi si sofferma sul centrocampo nerazzurro. "Barella e Frattesi? Possono giocare insieme e anche bene, ma è difficile lasciare fuori i due stranieri. Con Barella e Frattesi il modo di giocare dell’Inter cambierebbe: ci sarebbe più verticalità e meno palleggio. Che errore da parte dei giallorossi non rinnovare Mkhitaryan. Magari non c’erano le condizioni per trattenerlo, però uno come lui fa la differenza. Brava l’Inter a portarselo a casa”.