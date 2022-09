Il passaggio alla linea difensiva, con Dumfries: "Condizioni e fisico fantastici. Avanti e indietro." E Skriniar: "'Top tre dei difensori centrali del campionato. Fisico, forte, con tanta voglia di vincere, un difensore incredibile". Dunque Bastoni: "Un ragazzo giovane, che sta uscendo adesso, con un bel fisico, ben organizzato. Penso che è molto fortunato a essere al fianco di giocatori come Skriniar per maturare". È il turno del giudizio su De Vrij: "È un giocatore ex Lazio esperto, anche molto fisico, un po' più lento". Ora tocca a Dimarco: "Un giocatore un po' più impulsivo, che va avanti e indietro, che lascia un po' più di spazio. Ricordo di averlo visto come un piccolo punto debole dell'Inter, che tirava tanto in attacco. Impulsivo". La linea arretrata si conclude con Darmian: "Con esperienza, in Italia e in Premier League. Non penso che giocherò".

Si passa ora ai centrocampisti. Il giudizio su Barella: "Per me un fenomeno. L'altro giorno gli ho chiesto la maglia. Contro di noi ha segnato una grande punizione, è la bandiera dell'Inter. Fatte le dovute proporzioni, è lo Xavi dell'Inter. Vuole vincere, vuole portare in alto l'Inter". E quello su Brozovic: "Lui è la bussola. Si offre tutto il tempo. Noi, con il mio lavoro di centrocampista sul suo perno difensivo, penso che lo abbiamo annullato molto bene, ho fatto un ottimo lavoro. Lui è quello che sa gestire il giocare in modo più organizzato, vede molto bene la partita. Nonostante il Barça sia molto attento a se stesso e al tocco, abbiamo dovuto pensare alle qualità dell'Inter e coprirle". Dunque Calhanoglu: "Giocatore molto tecnico, anche un po' impulsivo, ma ha un tiro molto forte".

Il reparto avanzato è quello con cui ci si può sbizzarrire maggiormente, seppur Deulofeu sia molto conciso nei giudizi. Lautaro? "Uno dei migliori attaccanti del campionato. Combatte tutti i palloni". Ecco Lukaku."Il mio ex compagno all'Everton. È un fenomeno, gli ho fatto tanti assist. È una bestia, devi controllarlo molto. Un po' meno fuori area, ma in area devi controllarlo, perché è attaccante nato". Si conclude con Dzeko."Giocatore molto elegante".