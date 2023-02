In occasione del derby di Milano di domenica scorsa anche la città di Boston si è colorata di nerazzurro. Il ristorante Ducali, nel North End della città, infatti, ha ospitato un evento organizzato da CBS Sports e trasmesso in diretta da Paramount+, con il supporto della Lega Serie A tramite i suoi uffici di New York, durante il quale i tifosi dell'Inter hanno avuto la possibilità di partecipare a un Watch Party alla presenza della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana appena conquistate dagli uomini di Simone Inzaghi.

La visione della stracittadina è stata accompagnata da un pre e post match show, durante i quali sono stati mostrati il video hero di avvicinamento al derby MILANO IS LOADING e il video di presentazione di Inter Academy MetroWest Boston. Un evento dall'atmosfera festosa e che ha visto anche la partecipazione di una delegazione di 20 bambini dell'Inter Academy MetroWest Boston e di 15 soci degli Inter Club locali, in particolare IC Manhattan, IC Facchetti of New Jersey e IC Oscar Pennsylvania, che hanno potuto celebrare insieme la vittoria nerazzurra. La giornata si è conclusa con una sorpresa: i tifosi hanno ricevuto in regalo 50 sciarpe “Again” e una maglia Home ufficiale firmata da alcuni giocatori nerazzurri.