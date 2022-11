Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha chiesto un supplemento di indagine da parte della Procura Federale in relazione ai "cori beceri, oltraggiosi e discriminatori di matrice religiosa" rivolti dai sostenitori della Lazio assiepati nei settori di pertinenza, verso la tifoseria romanista, intervenuti più volte prima dell’inizio del derby della Capitale di domenica nonché, in un caso, anche durante l’incontro stesso. "Un supplemento di indagine da parte della Procura Federale volto a confermare che tali cori sono stati percepiti nell’intero impianto, precisando ulteriormente il numero degli occupanti dei settori nei vari momenti descritti, acquisendo se del caso elementi anche dai responsabili dell’Ordine pubblico. Ha disposto inoltre di acquisire e segnalare le iniziative assunte dalla detta Società, anche nei confronti della tifoseria, per prevenire, dissociarsi, individuare i responsabili e non da ultimo impedire il ripetersi di simili cori incresciosi", si legge nella nota pubblicata sul sito della Lega Serie A.