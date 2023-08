Tra le pieghe dell'intervento di Beppe Marotta a Radio Tv Serie A c'è spazio anche per un'analisi della situazione di Lukaku. "L'operazione Lukaku ha lasciato tanta delusione, anche se lui ha il diritto di fare le sue scelte. Se andrà a un'altra italiana? Penso di no, perché manca poco, ma non so leggere le dinamiche del Chelsea e le sue", la risposta dell'ad nerazzurro.