A due giorni da Juventus-Inter, Il Giornale ha interpellato l'ex allenatore Gigi Delneri che ha vissuto questa sfida sulla panchina bianconera e ha offerto la sua visione del match e delle due squadre: "L'Inter resta la squadra più forte della Serie A, ma occhio a questa Juve che ha una grande compattezza e il vantaggio di non giocare le coppe. Inzaghi? Mi piace. Ha fatto un ottimo lavoro in questi anni, dando una chiara identità alla squadra".

Cosa manca alla Juventus per essere al livello dell'Inter?

"I nerazzurri hanno 2 giocatori forti per ruolo, la Juve manca di ricambi. Serve un colpo a centrocampo alla De Paul. Rodrigo è un ragazzo molto serio e perfetto per il 3-5-2. Nasce come trequartista, con me faceva anche l'esterno, ma poi si è adattato benissimo come mezzala destra a Udine".

Lei ha lavorato con Marotta: quanto conta nell'Inter?

"Beppe è il segreto. Dovunque è andato ha portato la sua mentalità vincente. L'anno scorso l'Inter meritava di vincere la Champions per quanto espresso in finale contro il City. Possono ripetersi anche quest'anno, perché quella sconfitta ha dato consapevolezza e sicurezza ai giocatori di essere forti".