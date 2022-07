Futuro ancora da decifrare per Nikola Milenkovic, centrale difensivo della Fiorentina nel mirino anche dell'Inter che va in cerca di un sostituto del partente Ranocchia. Ai microfoni di firenzeviola.it, il tecnico Delio Rossi parla proprio del serbo: "Dipende dalle alternative, se ce ne sono di migliori a Milenkovic lo lascerei partire. Dipende anche dalle disponibilità economiche e da come vuol giocare l’allenatore. Milenkovic mi sembra un giocatore di rendimento, ogni tanto fa qualche errore, non mi sembra un dominante ma è veloce e in difesa ci sta bene, l’anno scorso con Igor ha fatto un buon campionato. Poi dipende dalle alternative, ad esempio c’era uno come Bremer, che è meglio di Milenkovic".