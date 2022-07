Delio Rossi, ex allenatore di Lazio, Palermo e Fiorentina, ha calcato la prospettiva Dybala: "È un giocatore fortissimo, inutile negarlo. Il Milan non può pensare di prendere Dybala e farlo giocare nel 4-2-3-1 - la convinzione espressa ai microfoni di MilanNews -. Se lo acquisti devi stravolgere l’assetto e costruire la squadra per lui. Sarebbe una ciliegina sulla torta, ma ne andrebbe valutata la fattibilità”.

Allo stato attuale delle cose il Milan, da campione in carica, resta la favorita per lo Scudetto?

“Oggi come oggi Inter e Juventus, anche dopo il mercato, hanno qualcosa in più”.