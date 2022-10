Derby italiano domani sera all'Amex Stadium di Brighton, dove il nuovo padrone di casa Roberto De Zerbi ospiterà il connazionale Antonio Conte, manager del Tottenham, per la decima giornata di Premier League. Ovviamente è il primo incrocio fuori dai confini del belpaese tra i due allenatori, già avversari in Serie A: "Con Antonio l'Inter era una grande squadra che riuscì a vincere lo scudetto - ha detto l'ex Sassuolo e Shakhtar -. È un grande allenatore e riesce sempre a creare squadra fantastiche. Gli Spurs hanno le chance giuste per vincere la Premier League. Non è facile quando competi con Manchester City, Liverpool e Chelsea, ma durante il mercato sono arrivati ottimi giocatori e dopo un anno di lavoro con Antonio possono vincere il campionato inglese. Non solo hanno una buona squadra, ma una buona rosa di 20-22 giocatori".