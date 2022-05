Quanta è grande la gioia per questa vittoria e quanta speranza c'è per il campionato? "Bellissima sensazione vincere questa coppa. Grandissima partita. Per ora godiamoci questa vittoria e poi ci concentriamo sulle ultime due partite che dobbiamo vincere”.

Una delle tue migliori prestazioni stagionali, quanto ti serviva? E sul futuro cosa ci puoi dire?

"Certo. Cerco sempre di dare il massimo. Do sempre il massimo e il meglio e cercherò sempre di farlo".

FcIN - Cosa c'è da migliorare per evitare situazioni come i gol di oggi? E quanto può pesare il dispendio fisico di oggi per le prossime gare?

"C’è da migliorare e da imparare dagli errori. Soprattutto sul secondo gol oggi abbiamo battuto noi un calcio d’angolo per poi prendere gol in contropiede, penso che in quel momento c’entrava la stanchezza. È stata una partita tosta ma abbiamo avuto lo spirito giusto per portarla a casa quindi grandissima partita, ce la godiamo ci riposiamo e cerchiamo di vincere le altre due di campionato".

Questa prestazione ha un po’ spaventato il Milan?

"Penso che dobbiamo guardare a noi stessi e continuare a mettere pressione vincendo le partite. Per il resto non abbiamo influenza, ci concentriamo su questo e dobbiamo portarle a casa tutte e due, sperando che il Milan ne perda almeno una".