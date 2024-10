A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Juve, Stefan de Vrij ha anticipato i temi della sfida di San Siro a Sky Sport: "Vincere vorrebbe dire tantissimo, sappiamo l'importanza della gara per noi, per lo staff e per i tifosi. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, faremo di tutto per fare un'ottima prestazione e vincere".



La cosa più importante che avete ritrovato è l'equilibrio nelle ultime partite?

"C'è ancora tanto da migliorare, stiamo lavorando insieme per farlo. Stasera è un ottimo test per dimostrare la crescita".

L'Inter parte sempre aggressiva, lo farete anche stasera?

"Sicuramente c'è tanta voglia di fare una grande partita, mettendo la testa. Siamo carichi".

Dipende dall'Inter stasera?

"Penso che noi dobbiamo guardare noi stessi, dipendiamo da noi stessi. Sì, dobbiamo portare avanti il nostro gioco e i nostri concetti".