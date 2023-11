Intervistato da Inter TV dopo il pareggio per 3-3 oggi contro il Benfica, il difensore olandese dell'Inter Stefan De Vrij analizza così la sfida del Da Luz che lo ha visto scendere in campo oggi con i galloni da capitano: "Indossare la fascia è sempre molto bello, anche se non era la prima volta. Ci hanno messi in difficoltà soprattutto per colpa del nostro cattivo approccio. Loro ci hanno puniti a ogni occasione pericolosa, a questo livelli purtroppo non ti puoi permettere certi errori", ha concluso.